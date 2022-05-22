ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022

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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - يتصدر محمد صلاح لاعب ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي رصيده من الأهداف لـ22 هدف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح لاعب ليفربول 22 هدف

سون هيونج مين لاعب توتنهام 21 هدف

كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد 18 هدف

هاري كين لاعب توتنهام 16 هدف

ساديو ماني لاعب ليفربول 15 هدف

ديوجو جوتا لاعب ليفربول 15 هدف

كيفن دي بروين لاعب مان سيتي 15 هدف.

نتيجة مباراة ليفربول ضد مان سيتي

الجدير بالذكر أن انتهت مباراة نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، التي تجمع فريقي ليفربول ومانشيستر سيتي، على ملعب ويمبلي، بفوز فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين للسيتي.

أحرز الهدف الأول لليفربول إبراهيما كوناتي في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 17، استغل ساديو ماني خطأ حارس مانشيستر زاك ستيفن، وأحرز الهدف الثاني، ومع نهاية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 45 عاد ساديو ماني للتألق مرة أخرى، وسجل الهدف الثالث لفريقه، والثاني له في اللقاء.

ومع بداية الشوط الثاني من عمر اللقاء، تحسن أداء مانشيستر ستي، واستطاع جاك جريليش، تسجيل أول أهداف مانشيستر سيتي في مرمى ليفبرول، في الدقيقة 47، وفي الدقيقة 90 أحرز بيرناندو سيلفا الهدف الثاني لمانشيستر سيتي، بعد تمرير من رياض محرز لتنتهي المباراة.

وأضاع جبرييل جيسوس فرصة هدف محقق في الدقيقة 70، بعدما انفرد بالمرمى، لكن تصدى لها حارس ليفربول أليسون بيكر.

ورد ليفربول في الدقيقة 72 بإهدار انفراد عن طريق محمد صلاح، الذي لم يستغل خطًا مدافع مانشيستر سيتي زينشينكو.

وفي الدقيقة 73 أجرى يورجن كلوي، مدرب ليفربول تغيير على التشكيل، بدخولجوردان هندرسون وخروج نابي كيتا، وفي الدقيقة 84 خرج نجم اللقاء الأول ساديو ماني ولويس دياز، ودخل كلًا من دييجو جوتا و فرمينيو، كما خرج لاعب المنتصف ألكنتارا في الدقيقة 87 ودخل كورتيس جونز.

كما أجرى جوارديولا مدرب مانشيتسر سيتي تبديلًا بدخول رياض محرز في الدقيقة 83 وخروج جبرييل جيسوس