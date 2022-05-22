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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /699219/احمد-مهني-مشروع-مستقبل-مصر-للإنتاج-الزراعي-نقلة-نوعية-فى-تاريخ-مصر-ويضاف-لإنجازات-الرئيس-السيسي

أشاد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، مضيفا أن هذا المشروع سوف يكون نقلة حضارية ونوعية فى مصر في كل المجالات.

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أحمد مهني: مستقبل مصر نقلة نوعية فى تاريخ مصر ويضاف لإنجازات السيسي

وأكد أحمد مهني على أهمية المشروعات الزراعية في توفير فرص العمل والتوسع في قطاع الصناعات المرتبطة بالمحاصيل، مشيرا إلى أهمية تعظيم الإنتاج الزراعى في زيادة حجم الصادرات الزراعية والصناعية، بجانب التوسع في مشروعات الإنتاج الحيوانى، بالاضافة إلى أن مشروع مستقبل مصر يساعد في مواجهة البلاد للتحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم فى الوقت الراهن.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مثل هذه المشارع الزراعية العظيمة التي يخوضها الرئيس السيسي، لم تكن مدرجة على خطة الدولة من قبل رغم تضاعف النمو السكاني والزيادة السكانية المضطردة وزيادة حاجاتهم، بما يؤكد على النظرة المستقبلية للرئيس السيسي وقيادته للوطن.

وتابع مهني: هناك مشاريع زراعية ممتدة، وخطط للتوسع الأفقي والرأسي وعمل ليل نهار من أجل النهوض بقطاع الزراعة في الوطن.

وأردف أحمد مهني عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية وتحت قيادة الرئيس السيسي، تمضي قدما وبخطوات ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي بالتوسع في المشروعات الزراعية، وهو ما يحسب لها في ظل التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة.