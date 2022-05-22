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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /699241/آخر-أخبار-مصر--إطلاق-4-قوافل-طبية-بالمحافظات-حملات-للسيطرة-على-أسعار-المنتجات-والصحة-العالمية-تحذر-من-جدري-القرود

تناولت الصحف والمواقع الإلكترونية، منذ صباح اليوم الأحد وحتى الآن، العديد من الأخبار المحلية والعالمية التي تهم المواطن المصري، ومن ضمنها، إطلاق وزراة الصحة 4 قوافل طبية للكشف والعلاج المجاني، كذلك تنفيذ عدة حملات بالمحافظات للسيطرة على أسعار المنتجات.

دوت الخليج

آخر أخبار مصر اليوم الأحد

أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، 4 قوافل طبية بـ4 محافظات هم: «الإسكندرية - الوادي الجديد - البحر الأحمر - أسوان»، للكشف والعلاج المجاني على المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والتي تستمر على مدار يومي الأحد 22 مايو والإثنين 23 مايو، وتقدم خدماتها في العديد من التخصصات الطبية مثل: «لباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية».

وجه اللواء محمود شعراوي، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالبدء في تجهيز عدد من قطع الأراضي الفضاء التي يمتلكها بعض المواطنين لدراسة استئجارها من أصحابها، وتصلح لإقامة أسواق كبيرة لبيع السلع الأساسية بسعر الجملة، عبر كبار التجار خاصة الخضروات والفاكهة، بطرق غير تقليدية أسوة بما هو موجود حالياً في عدد من المحافظات، وذلك لحين الإنتهاء من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وبما يساهم في دعم جهود الدولة للسيطرة علي الأسعار وزيادة المعروض من السلع، وتقليل حلقات نقل السلع بما يساهم في تخفيض أسعارها وإتاحتها من مناطق إقامة المواطنين.

أصدرت منظمة الصحة العالمية، تقريرًا يفيد بأن الفيروس النادر حيواني المنشأ، تتشابه أعراضه مع أعراض الجدري العادي الذي كان يصيب الإنسان لكنه أقل شدة، ومازال يظهر بشكل متفرق في بعض أجزاء أفريقيا.

ولفتت المنظمة أن فيروس جدري القرود ليس له علاج أو لقاح حتى الآن، بالرغم من أن التطيعم السابق ضد الجدري أثبت فعالية عالية في الوقاية من جدري القرود، مشيرة إلى فترة حضانته تترواح بين 6 أيام و16 يومًا، وقد تتراوح من 5 أيام إلى 21 يومًا.

أخبار مصر اليوم الأحد

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تررد بشأن إلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها لتحديث بيانات البطاقات، مُشددةً على أن عملية تحديث بيانات البطاقة التموينية لا تشترط تسجيل رقم هاتف محمول تابع لشركة بعينها، بل تتيح التسجيل لكافة أرقام الهواتف التابعة لأي شركة محمول عاملة في مصر، شرط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها، مُشيرةً إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 يونيو 2022، وذلك بهدف منع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أجهزة الدولة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات، مؤكدًا قيام أجهزة عددٍ من المدن الجديدة، بالتعاون مع الشرطة، بشن حملات لإزالة الإشغالات، ومنع مخالفات البناء، وتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة للأنشطة المخالفة، بجانب فصل المرافق عنها، بالتعاون مع الشرطة المختصة، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري ومنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.