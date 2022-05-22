«وصلت للأرياف فى مصر..وبقى فيه ناس متخصصة»..نواب البرلمان بمناقشات قانون غسيل الأموال: «جريمة تؤثر على الإقتصاد» ومصر كانت سباقة فى مواجهتها دعما للأمن الإقتصادى

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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 01:47 مساءً - محمد السيد - /699231/وصلت-للأرياف-فى-مصروبقى-فيه-ناس-متخصصةنواب-البرلمان-بمناقشات-قانون-غسيل-الأموال-جريمة-تؤثر-على-الإقتصاد-ومصر-كانت-سباقة-فى-مواجهتها-دعما-للأمن-الإقتصادى

علق اعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على التعديلات المطروحة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، مؤكدين أنه يستهدف ضرب اقتصادات الدول.

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