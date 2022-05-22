الزراعة: الدولة خصصت 50 مليار جنيه لتطوير الرى الحقلى

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، إن "الدولة خصصت 50 مليار جنيه لتطوير الرى الحقلى لدى المزارعين؛ وتطوير الأراضى الزراعية، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمى للأرض الزراعية".





وأضاف القرش، خلال مقابلة مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر "القناة الأولى المصرية"، اليوم الأحد، أن: "الدولة المصرية بدأت بشكل قوى نحو توفير احتياجات المواطن المصرى وهو أمر فى غاية الأهمية، ويتطلب توفير وتحسين محاور متعددة فى البنية التحتية".

وأشار إلى أن جميع المشروعات الزراعية التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتمدت فى الأساس على شبكة الطرق التى تم تحديثها وتطويرها.

واعتبر أن الزيادة السكانية تلتهم جزءا كبيرا من مقومات التنمية، مبينا فى الوقت نفسه أن الدولة المصرية استطاعت توفير جزء كبير من احتياجات الشعب المصرى، بالإضافة إلى تصدير جزء من المحاصيل المحلية فى بعض الأحيان لما يفيض عن الحاجة.

ونوه إلى أن الدولة المصرية تهتم بتشجيع الفلاح المصرى من خلال إبرام العقود معه والاتفاق معه على سعر القمح قبل توريده، وهو ما أسهم فى زيادة المساحات المزروعة من القمح.

وتطرق إلى أن استراتيجية مصر فى الفترة المقبلة تسير وفق زيادة المساحة المزروعة فى مصر، وزيادة الإنتاج الداجنى والسمكى، مبينا أن مصر تقترب من 4 ملايين فدان مطور لزيادة الإنتاج الزراعى.