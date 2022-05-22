طرح وحدات إدارية وتجارية للبيع بالمزاد العلنى فى «طيبة وناصر» الجديدتين

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة المهندس رضوان عبدالرشيد - فى بيان لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية اليوم الأحد - "إنه تم طرح 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (31 م2 : 66 م2)، و10 محال تجارية وصيدلية، بمساحات تتراوح من (14م2: 99 م2) بالمناطق المختلفة فى المدينة؛ للبيع بالمزاد العلنى يوم الأحد 12 يونيو المقبل، مضيفا أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر الجهاز لمن يرغب فى التقدم للمزاد.

من جهته، قال رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة المهندس ياسر عبدالله، إنه تم طرح 9 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (13م2: 67 م2) بعمارات مشروع "سكن مصر" بالحى الأول، وكذا بالسوق التجارية فى منطقة الإسكان الاجتماعى، بجانب طرح 4 وحدات إدارية بمساحات تتراوح من (54 م2: 57م2) بالدور الأرضى فى عمارات مشروع "سكن مصر" بالحى الأول بالمدينة، للبيع بالمزاد العلنى يوم الاثنين 13 يونيو المقبل، لافتاً إلى أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز لمن يرغب فى التقدم للمزاد.