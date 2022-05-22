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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /699225/النائب-مصطفي-بكري-واقعة-مسريح-أسوان-بمثابة-غسيل-أموال-علي-حساب-المواطنيين

طالب النائب مصطفي بكري، مجلس النواب، بضرورة إصدار تشريع يقضي على ظاهرة المستريح، الذي يجمع الاموال من المواطنيين خارج قواعد القانون بما يعطي النائب العام سلطة فرض التدابير التحفظية علي المتهمين بشكل تلقائي ودون ابلاغ.

دوت الخليج

النائب مصطفي بكري: واقعة "مسريح أسوان" بمثابة غسيل أموال علي حساب المواطنيين

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، مستشهدا بواقعة مستريح اسوان، والذي نصب على آلاف المواطنين من أبناء المحافظة، من خلال نهب اموالهم مما تسبب في مشاكل كبيره .

وقال بكري، إن ماجري فى اسون بسبب انتشار ظاهرة المستريح، هو غسيل أموال علي حساب المواطنيين، مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات التي من شأنها وضع حد لهذه الظاهره.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدا على أن التعديلات الجديدة تأتى اتساقاً مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أسفرت عملية التقييم عن صدور تقرير تفصيلي تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية.