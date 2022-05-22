انت الان تتابع تفاصيل خبر النائبة صبورة السيد: مصر كانت سباقة فى مواجهة جرائم غسل الأموال دعما للأمن الإقتصادى حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /699216/النائبة-صبورة-السيد-مصر-كانت-سباقة-فى-مواجهة-جرائم-غسل-الأموال-دعما-للأمن-الإقتصادى

خلال مناقشات التعديلات الجديدة لقانون غسل الأموال

أكدت النائبة د.صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أن عمليات وجرائم غسل الأموال لها تأثير شديد السلبية على أى إقتصاد فى العالم وخاصة انخفاض معدلات النمو وزعزعة النظام المالي والمصرفي وعدم استقرار الأسعار.

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدة على أن هذه الجريمة لها تأثير سلبى أيضا بإضعاف القطاعات الحيوية والإنتاجية، وإحداث خلل في توزيع الدخل القومي... وبالتالى مواجهتها تشريعيًا ضرورة مهمة حفاظا على الأمن الإقتصادى ..ومصر كانت سباقة فى ذلك منذ عام 2008.

ولفتت إلى أنه بجانب غسل الأموال يأتى تمويل الإرهاب ..ومصر التى حاربت الإرهاب نيابة عن العالم تقوم بإجراءات رادعة تجاه كل محاولات تمويل الإرهاب من منطلق أنها صاحبة تجربة رائدة فى هذه الملف، مشيرة إلى أن مشروع القانون المعروض على الجلسة اليوم.. يخدم جهود الدولة المصرية ويمكنها من مواصلة جهودها فى مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخاصة على مستوى منح وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلطات أوسع لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بغض النظر عن صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية بحكم نهائي أو بات من عدمه.

النائبة صبورة السيد: مصر كانت سباقة فى مواجهة جرائم غسل الأموال دعما للأمن الإقتصادى

وأعلنت النائبة صبورة السيد موافقتها على مشروع القانون دعما للأمن الإقتصادى فى مصر..ودعما لجهود وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية الوطن.