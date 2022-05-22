انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب خالد أبو نحول بمناقشات البرلمان:«غسل الأموال وصل للأرياف فى مصر..وبقى فيه ناس متخصصة» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /699213/النائب-خالد-أبو-نحول-بمناقشات-البرلمانغسل-الأموال-وصل-للأرياف-فى-مصروبقى-فيه-ناس-متخصصة

قال النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون غسيل الأموال يعد قانون هام للغاية، لافتا إلي أن الدولة تواجة مصيبة تفشت.

دوت الخليج

النائب خالد أبو نحول: جرائم غسيل الأموال انتشر في الدولة وتم وصولة إلي مناطق عديده ومنها الريف المصري

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لنظر مشروع قانون تعديلات غسل الأموال.

وأكد "أبو نحول"، أن جرائم غسيل الأموال انتشرت في الدولة وتم وصولها إلي مناطق عديده ومنها الريف المصري، مشيرًا إلي أنه يوجد مواطنين متخصصين في غسيل الأموال، الأمر الذي يهدد الأمن القومي داخل الدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون غسيل الأموال جاء في الوقت المناسب، مؤكدا أن الدولة تحتاج لمثل هذه التعديلات، معلنا موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون.

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون “غسل الأموال”

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة،برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، اليوم، على مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال من حيث المبدأ.

واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم “80 لسنة 2002”.