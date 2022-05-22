مصدر برابطة الأندية لـ دوت الخليج: لا تأجيل لمباراة الأهلي وإيسترن كومباني

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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /699212/مصدر-برابطة-الأندية-لـ-تحيا-مصر-لا-تأجيل-لمباراة-الأهلي-وإيسترن-كومباني

قدم النادي الأهلي منذ أيام لتأجيل المباراة من أجل الاستعداد لمواجهة الوداد المغربي، التي ستجرى في المغرب نهاية الشهر الحالي، في نهائي دوري رابطة الأبطال الإفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد مصدر بالرابطة لـ دوت الخليج:” رفض طلب النادي الأهلي تأجيل مباراة إيسترن كومباني، المقررة يوم 25 من الشهر الحالي، والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة للدوري، والتي ستجرى على أرض ملعب استاد السلام.

فيما من المقرر أن يصدر رابطة الأندية القرار النهائي بخصوص تأجيل مباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني، اليوم الأحد.

نتيجة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف

وأستطاع النادي الأهلي في التأهل إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي أمام نظيره فريق الوداد المغربي، حيث من المقرر إقامة المواجهة في المغرب، يوم 30 الجاري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، على ملب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.

تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف

وجاء تشكيل الأهلي خلال الشوط الأول كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.