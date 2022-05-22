النائبة هند رشاد تعلن موافقتها على تعديلات قانون غسل الأموال: «جريمة تؤثر على الإقتصاد»..فيديو

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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /699211/النائبة-هند-رشاد-تعلن-موافقتها-على-تعديلات-قانون-غسل-الأموال-جريمة-تؤثر-على-الإقتصادفيديو

قدمت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الشكر للجنة التشريعية علي إعداد تقرير عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، معلنة موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع القانون.

دوت الخليج

النائبة هند رشاد تعلن موافقتها على تعديلات قانون غسل الأموال

وأضافت رشاد: جريمة غسيل الأموال تعد مصدر أساسي لتمويل الإرهاب، حيث تعد جريمة ناتجة عن جريمة أخري، لافتة أن مشروع القانون المعروض يهدف إلي الحد من هذه الجرائم وتأثريها علي الاقتصاد الوطني، مشيدة بإنشاء وحدة مستقلة وفقا لهذه التعديلات لمكافحة الإرهاب.

قانون مكافحة غسل الأموال

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تشهد نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

ومن جانبه، استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.