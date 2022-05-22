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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /699208/ذعر-بين-الأهالي-بالمنوفية-قصة-هروب-تمساح-داخل-ترعة-بقرية-الرئيس-الراحل-مبارك

قدم أهالي قرية كفر المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم "مسقط رأس الرئيس الراحل مبارك"، بلاغًا إلى شرطة النجدة بمحافظة المنوفية، أمس السبت، عن هروب تمساح من صاحبه بالترعة المارة بالقرية، وهو ما آثار حالة من الذعر بين أهالي القرية.

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وذكر أهالي القرية أن تمساحا صغيرا كان برفقة أحد الشباب بالقرية، إذ اعتاد على تربية الحيوانات الغريبة، وأثناء إخراجه التمساح للتريض سقط منه في مياه الترعة ولاذ بالهرب ولم يجده أحد حتى الآن.

لجنة من الطب البيطري تبحث عن التمساح

من جانبها، انتقلت لجنة من الطب البيطري وحي شرق شبين الكوم مُدعمة بفريق من الشرطة إلى الترعة التي ادعى الأهالي سقوط التمساح فيها، وتحركت القوة واللجنة المُشكلة لموقع البلاغ ولم يُعثرعلى التمساح.

وأكد الدكتور ابراهيم ابو الغار مدير الطب البيطري بالمنوفية، أنه لم يتم العثور علي تمساح في ترعة القرية حتي الآن ولم تثبت القصة بعد، موضحا أن فريق من الطب البيطرى انتقل الي القرية لمتابعة ما يحدث ومواجهة اي مخاطر قد تواجه أهالي القرية.

تعزيزات أمنية مشددة

بدورها، تتمركز شرطة المسطحات بمديرية أمن المنوفية أمام ترعة كفر المصيلحة بحثًا عن "التمساح المزعوم"، ولطمأنة الأهالي حتى التثبت من الواقعة، فيما لا تزال التحريات والتحقيقات جارية مع المشكو في حقه لمناقشته فيما ذكره أهالي القرية.