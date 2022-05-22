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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /699206/مي-كرم-نائبة-التنسيقية-جرائم-غسل-الاموال-تستهدف-ضرب-اقتصاديات-الدول

أكدت النائبة مى كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين, أن جرائم "غسيل الاموال" من أخطر الجرائم على مستوى العالم، لأنها من الجرائم العابرة للقارات.

دوت الخليج

مي كرم "نائبة التنسيقية": جرائم "غسل الاموال" يستهدف ضرب اقتصاديات الدول

وأضافت مي، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، أن مرتكبي جرائم "غسل الاموال"، يستهدفون إلي طمس جرائمهم والاستفادة من العوائد المالية لتلك الاموال.

وتابعت:" الاتفاقيات الدولية حددت التدابير الاحترازية لمنع جرائم غسل الاموال، ومنع ضرب اقتصاديات الدول التي تقوم فيها عمليات غسل الاموال".

كان المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية المختصة.