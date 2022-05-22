رئيس دفاع النواب: تعديلات غسل الأموال تتفق مع المعايير الدولية..«فيديو»

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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /699205/رئيس-دفاع-النواب-تعديلات-غسل-الأموال-تتفق-مع-المعايير-الدوليةفيديو

قدم اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، لافتا أن التعديلات تتفق مع المعايير الدولية الخاصة في مجال مكافحة وتمويل الإرهاب.

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أحمد العوضي: تعديلات غسل الأموال تتفق مع المعايير الدولية

وأضاف العوضي: جرائم غسيل الأموال من أخطر الجرائم التي تواجه الدول كونها جرائم عالمية وبالتالي هذا يتطلب وقوف جميع الدول لمواجهة تلك الجرائم، لافتا أن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار الدستور والاتفاقيات الدولية التي تنص علي أن الدولة ملزمة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لنظر مشروع قانون تعديلات غسل الأموال.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: اتساقا مع التعديلات الخاصة بعضوية مصر في مجال مكافحة غسيل الأموال بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فإن التقرير الذي جاء أوضح أنه لابد من تعديلات مشروع القانون الخاص بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا و بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.