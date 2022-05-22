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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /699203/النائبة-آيات-الحداد-بمناقشات-تعديلات-غسل-الأموالجريمة-تدمر-الإقتصاد

قالت النائبة أيات الحداد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن غسيل الأموال تؤثر تاثيرا سلبيا ليس فقط على الاقتصاد الدول صاحبة عملية الغسيل فقط، ولكن تؤثر على اقتصادات الدول الاخري ، وتسبب فى فقد الثقة للتعامل مع عملاتها، أو خفض قيمتها العملة الوطنية لها.

دوت الخليج

النائبة آيات الحداد بمناقشات تعديلات غسل الأموال«جريمة تدمر الإقتصاد»

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وتابعت الحداد، ان غسيل الأموال يتسبب فى حرمان الدول المحول منها الاموال من انتعاش اقتصادها والقضاء على البطالة، من خلال تحويلها لدول اخري، وايداعها فى انظمة مالية مصرفية، مضيفة أن تحول هذه الاموال وتوظيفها فى المشروعات الحرة الشريفة، يؤدي الي قلة الثقة فى التعامل مع هذه المشروعات، ويجعل نظامها المالي ومشروعاتها الاقتصادية محل شك مما يؤثر سلبا على اقتصادها.

وقالت عضو مجلس النواب، أن غسل الاموال عن طريق السلع المعمرة والذهب والتحف، يعمل على زيادة الادخار، دون حدوث نمو اقتصادي مما يتسبب فى حدوث خلل وتضخم وعجز فى الميزان التجاري للدولة.

وأوضحت أن غسيل الأموال يتسبب فى نقص المدخرات الوطنية، إضافة إلى عدم استيفاء متطلبات الاستثمارات، مما يؤدي إلى الاستدانة من الخارج، لافتة إلى أن اندمادج الشباب فى الانشطة غير المشروعة يتسبب فى تعطيل الانتاج المشروع.