انت الان تتابع تفاصيل خبر محافظة الدقهلية : استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /699201/محافظة-الدقهلية--استمرار-جهود-الوحدات-المحلية-للتصدى-للبناء-المخالف-والتعديات-بكافة-أشكالها

أكد محافظ الدقهلية علي استمرارية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، وقد اكد مختار أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين وفي هذا الصدد تابع محافظ الدقهلية تقارير جهود رئاسة الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة والمنزلة وميت غمر ودكرنس ففي مركز ومدينة المنصورة.

محافظة الدقهلية : استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها

وقالت رحاب المزين رئيس المركز أنه تم متابعة ازالة تعدي علي ارض زراعية بقريه شاوه التابعه للوحده المحليه بكوم الدربي علي مساحه 120 متر مربع بعمل شدة خشبية وحديد مسلح وتمت الازاله علي نفقه المواطن وتم تسليمها خاليه من التعدي الي الزراعه واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة وفي مركز ومدينة المنزلة قال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز أنه تم متابعة تنفيذ ازاله فورية لسور مخالف من البلوك الابيض على مساحة 150 متر مربع بمنطقة ساحة شتا بالمدينة ،كما تم متابعة ازاله فوريه لسمل خرسانى مخالف بمنطقة توفيق حماده على مساحة 120 متر مربع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة.

وفي مركز ومدينة ميت غمر قال العميد عمرو فكري رئيس المركز أنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازلة فورية لصب سقف مخالف بمنطقة دقادوس وتم علي الفور اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وفي مركز ومدينة دكرنس قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز انه تم تنفيذ ازالة وفك شده خشبيه مسلحه بقرية دموه للتعدى علي الشارع بالمخالفة للمخطط التفصيلي ولشروط الترخيص الصادر لها وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاََ للقانون، كما تم تنفيذ حملة لفحص رخص البناء لعدد من الحالات للتأكد من صحتها والالتزام بالاشتراطات الهندسية وعدم التعدي على خط التنظيم بقريه ميت طريف هذا وقد اكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.