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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /699222/وزير-الطيران-يتفقد-مطار-شرم-الشيخ-ويوجه-بتقديم-كافة-التسهيلات-لضيوف-مصر

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، صباح اليوم الأحد، مطار شرم الشيخ الدولي؛ لمتابعة انتظام حركة التشغيل والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وكذلك متابعة استعدادات المطار لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في المؤتمرات الإقليمية والدولية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، ومنها استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" في شهر نوفمبر المقبل.

دوت الخليج

وزير الطيران يتفقد جودة الخدمات والتسهيلات المقدمة للمسافرين

وتفقد وزير الطيران صالات السفر والوصول بالمطار، وكاونترات إنهاء الإجراءات والجوازات والحجر الصحي والجمارك، ومنطقة الأسواق الحرة والكافيتريات وغرفة كاميرات المراقبة ومنطقة سيور الحقائب ومعدات الخدمات الأرضية؛ للوقوف على سير العمل ومتابعة الإجراءات الأمنية المطبقة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، والتأكد من جودة الخدمات والتسهيلات المقدمة للمسافرين، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المواقع بالمطار.

وشدد «منار» على ضرورة تقديم كافة التسهيلات وأعلى مستوى من الخدمات للمسافرين، مؤكدًا على جاهزية مطار شرم الشيخ الدولي لاستقبال ضيوف مصر من مختلف دول العالم بالصورة التي تليق بمكانة مصر.

وزير الطيران يشيد بجهد العاملين لخدمة المسافرين

وأشاد وزير الطيران بالتعاون والتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة العاملة بمطار شرم الشيخ والجهد الكبير الذى يبذله جميع العاملين لخدمة المسافرين.

رافق الوزير خلال الجولة باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وكان فى استقبالهم اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ.