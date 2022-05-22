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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /699221/إدارة-الموسيقات-العسكرية-تحتفل-بتخريج-دفعة-جديدة-من-الموسيقيين-من-أكاديمية-الفنون

احتفلت إدارة الموسيقات العسكرية بإنتهاء الدورة التدريبية لعدد من الدارسين بالمعهد العالى للموسيقى العربية والمعهد العالى للموسيقى الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون ، حيث بدأت الإحتفالية بفيلم تسجيلى قصير عن إدارة الموسيقات العسكرية والدورة التدريبية التى تم تنظيمها.

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وألقى العميد / وائل الدسوقى مدير إدارة الموسيقات العسكرية كلمة هنأ فيها الدارسين بإنتهاء الدورة التدريبية بأكاديمية الفنون ، مشيرًا إلى حرص إدارة الموسيقات العسكرية على التعاون المثمر والبناء مع أكاديمية الفنون من أجل إعداد كوادر مؤهلة على أعلى الدرجات العلمية فى الموسيقى العربية.

إدارة الموسيقات العسكرية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الموسيقيين من أكاديمية الفنون

والقت الدكتورة / غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون كلمة أعربت فيها عن سعادتها بتخريج دفعة جديدة من الموسيقيين للقوات المسلحة ، مؤكدة على إستعداد الأكاديمية لتقديم كافة أوجة الدعم والتعاون لهيئات وإدارات القوات المسلحة.

تضمنت الاحتفالية تكريم عدد من المتميزين وتبادل الدروع وأختتم بالعزف الفردى لخريجين الكونسرفتوار والعزف الفردى لخريجين الموسيقى العربية بمصاحبة الفرقة الوترية والفرقة السيمفونية بإدارة الموسيقات العسكرية.