انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة العالمية: «جدري القرود» مرض نادر ليس له لقاح أو علاج حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /699210/الصحة-العالمية-جدري-القرود-مرض-نادر-ليس-له-لقاح-أو-علاج

في ظل القلق الذي سيطر على العالم بعد ظهور إصابات عديدة بفيروس «جدري القرود» في عدة دول أوروبية، أصبحت هناك متابعة مكثفة سواء من الحكومات أو المواطنين للفيروس وطرق الحماية منه وأعراضه ومدى تفشيه.

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الصحة العالمية تصدر تقريرها بشان «جدري القرود»

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، في تقريرًا لها، أن «جدري القرود» فيروس نادر يحدث في المناطق النائية من وسط أفريقيا وغربها وبالقرب من الغابات الاستوائية الممطرة، مشيرة إلى أنه ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات البرية، ولكن انتشاره محدود بين إنسان وآخر.

«جدري القرود» ليس له علاج أو لقاح

وأشارت منظمة الصحة العالمية، أن الفيروس النادر حيواني المنشأ، تتشابه أعراضه مع أعراض الجدري العادي الذي كان يصيب الإنسان لكنه أقل شدة، ومازال يظهر بشكل متفرق في بعض أجزاء أفريقيا.

ولفتت المنظمة أن فيروس جدري القرود ليس له علاج أو لقاح حتى الآن، بالرغم من أن التطيعم السابق ضد الجدري أثبت فعالية عالية في الوقاية من جدري القرود، مشيرة إلى فترة حضانته تترواح بين 6 أيام و16 يومًا، وقد تتراوح من 5 أيام إلى 21 يومًا.

وفي ذات السياق، اهتمت وزارة الصحة المصرية برفع الوعي بفيروس جدري القرود، ونشر بعض التعليمات للمواطيني في محاولة للوقاية منه والتي تمثلت في:

1- تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحمل الفيروس بما في ذلك الحيوانات المريضة أو التي تم العثور عليها ميتة في المناطق التي يحدف فيها جدري القرود، وتجنب ملامسة أي أدوات لامسها حيوانًا مريضًا.

2- عزل المرضى المصابين بالفيروس عن الآخرين المعرضين بخطر الإصابة.

3- غسل اليدين بالماء والصابون باستخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول.

4- استخدام أدوات الوقاية الشخصية كالكمامات والقفازات عند رعاية المرضى.

5- اتخاذ إجراءات حجر البيطري للحيوانات المصابة.