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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /699197/بمشاركة-والإنتربول-والإتحاد-الأوروبى--الداخلية-تستضيف-27-دولة-بأكاديمية-الشرطة-غدا

دوت الخليج

ويأتي ذلك في الدور المصرى المحورى فى مجال مكافحة الإرهاب على الساحتين الدولية والإقليمية ، وفى إطار ما توليه الدولة المصرية من إهتمام لمكافحة الإرهاب وجهود حفظ الأمن والسلم على ضوء ما تمثله من ركيزة للإستقرار والتنمية الإقتصادية وسلامة المجتمعات، وذلك خلال الفترة من 23- 25 من الشهر الجاري.

وتضم الورشة مشاركة كبار المسئولين بوزارات الداخلية والأجهزة الأمنية بعدد (27) دولة فضلاً عن مصر وهى (ليبيا- تونس – الجزائر – المغرب – الأردن – لبنان – فلسطين – المملكة العربية السعودية– الإمارات العربية المتحدة – البحرين – قطر – بوركينا فاسو – تشاد – مالى – موريتانيا – النيجر – الصومال – جيبوتى – نيجيريا – الكاميرون – بنين – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – السنغال – ألمانيا – بلجيكا – الولايات المتحدة الأمريكية).

ويشارك أيضا عدد 6 خبراء من منظمات دولية وإقليمية وهى (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" – الإتحاد الأوروبى – مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة – مكتب الأمم المتحدة التنفيذى لمكافحة الإرهاب – مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب – سكرتارية تجمع دول الساحل "G5").

وزارة الداخلية تستضيف 27 دولة بمقر أكاديمية الشرطة خلال الشهر الجاري

وتستهدف ورشة العمل مناقشة المستجدات المتصلة بأنشطة التنظيمات الإرهابية على الساحتين الدولية والإقليمية والتهديدات الناجمة عنها، وضعاً فى الإعتبار الظواهر الإرهابية الناشئة والمستجدة، بالإضافة إلى بحث أفضل السُبل لمكافحتها ، فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات العملية حول أحدث إستراتيجيات مواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية والحد من تنقلات عناصرها وبحث سُبل تعزيز التعاون فى المجالات ذات الصلة.