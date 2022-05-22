«عبد الغفار»:حصول مصر على المرتبة 26 عالميًا بمجال النشر الدولي

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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /699189/عبد-الغفارحصول-مصر-على-المرتبة-26-عالميا-بمجال-النشر-الدولي

صرّح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، بتقدم مصر عالميًا فى مجال النشر الدولي لتصل إلى المرتبة 26 من بين 232 دولة في أعلى 11.2% من قائمة دول العالم لعام 2021، مقارنة بالمركز 28 في عام 2020.

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مصر في المركز 26 عالميًا في النشر الدولي

جاء ذلك وفقًا لإحصائية صادرة من هيئة سيماجو (SCImago) العالمية فى شهر أبريل الماضي، حيث استعرض وزير التعليم العالمي تقريرًا يفيد بأن إجمالي النشر الدولى لمصر في المجلات المفهرسة عالميًا بلغ 38.651 ألف بحث عام 2021، مقارنة بـ 31.786 ألف بحث عام 2020 بزيادة قدرها 21.6%.

وأشاد الوزير بالتقدم الذي حققته مصر في مجال نشر الأبحاث العلمية عالميًا، لافتًا أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع النشر العلمي الدولي للجامعات والمراكز البحثية، وتأثير ذلك على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وما شهدته الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي لعام 2021.

دعم وزارة التعليم العالي للباحثين في مجال النشر الدولي

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمي للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، مشيرًا إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.

وأشار المتحدث الرسمي أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية سوف يزداد بشكل ملحوظ مستقبلاً في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين في مجال النشر الدولي، من خلال الدور الذي ستقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالوزارة في دعم الباحثين وتحفيزهم خلال الفترة القادمة.

«سيماجو العالمية» هي مجموعة بحثية تابعة للمجلس الأعلى للبحث العلمي(CSIC) بجامعة غرناطة بمدريد- إسبانيا، وتهتم بتحليل المعلومات وتمثيلها واسترجاعها عن طريق التقنيات المرئية.

ويصدر عن الهيئة تصنيف سيماجو الإسباني SCImago Institution Rankings (SIR)، والذى يهتم بترتيب الجامعات والمراكز البحثية وفقا لمؤشر مركب، يجمع بين 3 مؤشرات مختلفة، تستند إلى أداء البحث 50٪، ومخرجات الابتكار 30٪، والتأثير المجتمعي 20٪، ويتضمن كل مؤشر رئيسي عددًا من المؤشرات الفرعية، بشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث فى قاعدة بيانات Scoups خلال عام التقييم.