بمشاركة 27 دولة.. «الداخلية» تستضيف فعاليات ورشة عمل «الإنتربول»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:29 مساءً - تستضيف وزارة الداخلية ورشة عمل الإنتربول المقرر عقدها بأكاديمية الشرطة بشراكة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" تحت عنوان "التصدى للتنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" وذلك خلال الفترة من "23- 25/5/2022"، بمشاركة كبار المسئولين بوزارات الداخلية والأجهزة الأمنية بـ 27 دولة فضلاً عن مصر.

وتشمل الدول (ليبيا- تونس – الجزائر – المغرب – الأردن – لبنان – فلسطين – المملكة العربية السعودية– الإمارات العربية المتحدة – البحرين – قطر – بوركينا فاسو – تشاد – مالى – موريتانيا – النيجر – الصومال – جيبوتى – نيجيريا – الكاميرون – بنين – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – السنغال – ألمانيا – بلجيكا – الولايات المتحدة الأمريكية).

ويشارك خبراء 6 منظمات دولية وإقليمية وهي (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" – الإتحاد الأوروبى – مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة – مكتب الأمم المتحدة التنفيذى لمكافحة الإرهاب – مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب – سكرتارية تجمع دول الساحل "G5").

ويأتي ذلك انطلاقاً من الدور المصرى المحوري فى مجال مكافحة الإرهاب على الساحتين الدولية والإقليمية، وفي إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام لمكافحة الإرهاب وجهود حفظ الأمن والسلم على ضوء ما تمثله من ركيزة للإستقرار والتنمية الإقتصادية وسلامة المجتمعات

وتستهدف ورشة العمل مناقشة المستجدات المتصلة بأنشطة التنظيمات الإرهابية على الساحتين الدولية والإقليمية والتهديدات الناجمة عنها ، وضعاً فى الإعتبار الظواهر الإرهابية الناشئة والمستجدة .. بالإضافة إلى بحث أفضل السُبل لمكافحتها ، فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات العملية حول أحدث إستراتيجيات مواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية والحد من تنقلات عناصرها وبحث سُبل تعزيز التعاون فى المجالات ذات الصلة.