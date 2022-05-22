هيئة الدواء المصرية: بدء المرحلة الثانية من مبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:28 مساءً - أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن بدء المرحلة الثانية من مبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية "معًا نحو دواء آمن" للصيدليات العامة، والتي انطلقت مرحلتها الأولى نهاية ديسمبر ٢٠٢١ وتستمر لمدة عامين.

وتهدف المبادرة إلى تطوير الرعاية الصيدلية في مصر لتشمل تطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية؛ مما يضمن الحصول على دواء آمن وفعال للمرضى، حيث تقوم الهيئة مُمثلة في الإدارة العامة لليقظة الدوائية بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بمتابعة مستمرة للصيدليات المشاركة وذلك لرفع الكفاءة المهنية للصيدلي المصري.

وقالت الهيئة إنه تم فتح قنوات اتصال مع المشاركين للمتابعة الارشادية للمتدربين كتطبيق عملي للمبادرة مما يؤهلهم للانضمام إلى مجموعة" EPVC Community Club" ، والتي تضم الصيدليات الرائدة في تطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية، ومن خلالها يتم عرض جانب من أنشطة بعض الصيدليات المشاركة في المبادرة التي تم تنفيذها بالفعل.