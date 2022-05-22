معهد الفلك : غرة شهر ذو القعدة 31 مايو.. وعدته 30 يوما

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:28 مساءً - قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن غرة شهر ذو القعدة للعام الهجري الحالي 1443 ستوافق يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو الحالي وعدته 30 يوما.

وأضاف القاضي - في بيان أصدره اليوم - أن هلال شهر ذو القعدة سوف يولد مباشرة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 شوال الحالي الموافق 30 مايو الحالي (يوم الرؤية).

وأوضح أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (8 - 12 دقيقة).

وأشار إلى أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (4 – 18 دقيقة)، ماعدا كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بإندونيسيا اللذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، ويغرب القمر في كوالالمبور قبل غروب الشمس بخمس دقائق، وجاكرتا يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بسبع دقائق.