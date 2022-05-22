إدارة الموسيقات العسكرية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الموسيقيين من أكاديمية الفنون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:28 مساءً - إحتفلت إدارة الموسيقات العسكرية بإنتهاء الدورة التدريبية لعدد من الدارسين بالمعهد العالى للموسيقى العربية والمعهد العالى للموسيقى الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون ، حيث بدأت الإحتفالية بفيلم تسجيلى قصير عن إدارة الموسيقات العسكرية والدورة التدريبية التى تم تنظيمها .

وألقى العميد / وائل الدسوقى مدير إدارة الموسيقات العسكرية كلمة هنأ فيها الدارسين بإنتهاء الدورة التدريبية بأكاديمية الفنون ، مشيرًا إلى حرص إدارة الموسيقات العسكرية على التعاون المثمر والبناء مع أكاديمية الفنون من أجل إعداد كوادر مؤهلة على أعلى الدرجات العلمية فى الموسيقى العربية .

وألقت الدكتورة / غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون كلمة أعربت فيها عن سعادتها بتخريج دفعة جديدة من الموسيقيين للقوات المسلحة ، مؤكدة على إستعداد الأكاديمية لتقديم كافة أوجة الدعم والتعاون لهيئات وإدارات القوات المسلحة .

تضمنت الإحتفالية تكريم عدد من المتميزين وتبادل الدروع وأختتم بالعزف الفردى لخريجين الكونسرفتوار والعزف الفردى لخريجين الموسيقى العربية بمصاحبة الفرقة الوترية والفرقة السيمفونية بإدارة الموسيقات العسكرية .