القومي للمرأة يوقع بروتوكول بهدف توعية أولياء الأمور والمعلمين حول مشاكل صعوبات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:28 مساءً - وقع المجلس القومى للمرأة بروتوكول تعاون مشترك مع كل من مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع وشركة "ويل سبرينج" للتجارة وخدمات التدريب ، لإتاحة فرصة الإستفادة من التعليم الرقمي لأولياء الأمور و المدرسين، والذي من شأنه مساندة الطالبات والطلاب فى رحلتهم التعليمية من خلال منصة "تعليمي"، ويهدف المحتوى المقدم زيادة الوعي بالتعامل مع صعوبات التعلم لدى بعض الفئات، والأعراض المتعلقة به مثل نقص الإدراك، تشتت الانتباه، ضعف الذاكرة، والتوحد، ".

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس أن المجلس دائماً يرحب بالمبادرات التي من شأنها النهوض بالمرأة المصرية، وتوفير الدعم اللازم لها في كافة المجالات، سواء في مجالات التدريب التي تهدف إلى توفير المهارات اللازمة لسوق العمل، أو التدريب بغرض دعمها في الوفاء بالتزاماتها الأسرية وتطوير أطفالها، لافتة إلى أنه لابد من استهداف الوصول للسيدات بكل الطرق الممكنة، وأشادت بدور مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع و شركة ويل سبرينج بتوفير التدريبات المتنوعة والتي توفر محتوى في جميع المجالات، وأعربت عن أمنياتها باستمرار العمل على تقديم محتوى متميز يناسب جميع السيدات.

واشار محمد حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فودافون مصر، إن هذه الاتفاقية تأتي استمراراً لجهود المؤسسة في تطوير منصة "تعليمي" وتوفير محتوى تدريبي يستهدف جميع الفئات، خاصة في ظل الإقبال الكبير على التعلم عن بعد، بالاعتماد على الوسائط المتعددة، ومن خلال خبراء متميزين في مختلف المجالات، وقد وفرت المنصة عدة دورات استطاعت أن تصل إلى عدد كبير والطلاب والمعلمين والشباب ، مضيفا " أنه إيماناً من مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع بأهمية دور الأم والتحديات التي تواجهها الأمهات عمومًا، وأمهات الأطفال من ذوي القدرات الخاصة تحديدًا، قررنا تصميم محتوى تدريبي خاص لهن، لدعمهن في رحلتهن مع أطفالهن، وإرشادهن إلى الطرق العلمية الصحيحة للتعامل مع الاحتياجات المختلفة لهؤلاء الأطفال، بما يصب في صالح الأسرة والمجتمع ككل، مؤكداً على استمرار منصة "تعليمي" في السعي لعقد الشراكات المختلفة، لإثراء محتوى المنصة في جميع المجالات.

من جانبه أعرب خالد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة "ويل سبرينج" للتجارة وخدمات التدريب، عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، مؤكداً أن الهدف المشترك هو النهوض بأفراد الأسرة من خلال تقديم الخدمات التدريبية للفئات المستهدفة، وتوفير محتوى تعليمي موثوق، يستهدف توفير المعرفة الكاملة بالاحتياجات المختلفة للأطفال وطرق تلبيتها والتعامل معها، وكيفية التغلب على التحديات التي تواجهها مختلف الأسر في التعامل مع الاحتياجات الخاصة لأطفالهم.

كما أعلنت مؤسسة فودافون مصر عن إطلاقها مسابقة لأولياء الأمور والمدرسين والذين قاموا بإستكمال كورسات صعوبات التعلم على منصة تعليمى، لتتيح لحوالي 200 ولي أمر ومدرس فرصة حضور معسكرات اونلاين مع ولسبرنج، إلى جانب فرصة حضور معسكرات تفاعلية لل50 مستخدم استكمل الدورات، وستشارك شركة ويل سبرينج فس هذة المسابقة من خلال إعداد برنامج المعسكر، وتحديد مواعيد المعسكرات إلى جانب توفير مواد تسويقية للمعسكرات، وتنفيذ جميع الأنشطة، فضلاً عن إدارة جميع الأنشطة والجدول الزمني لها.

يذكر أن منصة "تعليمي” هي منصة رقمية تهدف إلى دعم عملية التعلم عن بعد، وتحتوي على محتويات تناسب احتياجات الطلاب في جميع المراحل الدراسية. كما تتيح المنصة محتوى استرشادي تربوي لأولياء الأمور.

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية مؤسسة فودافون مصر لدعم العملية التعليمية، وتوفير محتوى تدريبي في مختلف المجالات مثل دورات الأمن السيبراني والتربية الإيجابية والتدريبات التي تستهدف إرشاد الأمهات إلى التعامل السليم مع الاطفال فى المدارس، والكثير من الدورات الأخرى المتوفرة على منصة "تعليمي"، في إطار خطة "فودافون مصر" لدعم التعليم وتوفير التدريب اللازم لسوق العمل على أعلى كفاءة.

ولتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى من الكفاءة، تتعاون مؤسسة فودافون لتنمية المجتمع مع شركة ويل سبرينج المتخصصة في المعسكرات الرياضية والتربية الأخلاقية من خلال الأنشطة الرياضية، وتقوم بتوفير الموارد المالية حسب الموازنات الخاصة بالمشروع، كما تتولى إعداد الماده التدربيه و المنهجيه و تقديمها فى ڤيديوهات تعليمية للوالدين والمعلمين و الاطفال ، إلى جانب تقديم دعم تسويقي من خلال الإعلان عن منصة "تعليمى".