الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط تشكر السيسى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رؤساء وممثلى كنائس الشرق الأوسط من مختلف الدول وكان لهذا اللقاء صدى واسعا لدى جميع الوفود وممثلى الكنائس وأيضًا فى بلادهم. وقالت الكنيسة فى بيان رسمى: "نتقدم بخالص الشكر لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، ونخص وزارة الخارجية ووزارة الداخلية لدورهم الكبير فى تسهيل استخراج تأشيرات دخول مصر لجميع الوفود المشاركة فى انعقاد الجمعية العامة".

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