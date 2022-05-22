«التعليم العالى» تعلن حصول جامعة بنى سويف التكنولوجية على الاعتماد الدولى

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور محمد شكر ندا القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، حول حصول الجامعة على الاعتماد الدولى من هيئة الاعتماد للتعليم الهندسى الكورى (ABEEK)، المسئولة عن ضمان الجودة والاعتماد للبرامج التكنولوجية والهندسية بدولة كوريا الجنوبية.





وأفاد التقرير بقيام هيئة الاعتماد للتعليم الهندسى الكورى بمنح الاعتماد لبرامج الجامعة، والتى تضم برنامج الميكاترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لمدة 6 سنوات، اعتبارا من عام 2022 وحتى عام 2028.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن جامعة بنى سويف التكنولوجية تعد أول جامعة تكنولوجية فى مصر والمنطقة العربية تحصل على هذه النوعية من الاعتماد الدولى من كوريا الجنوبية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاعتماد الدولى من الهيئة الكورية يعد نتاجًا لجهود فريق عمل مؤسسى مكون من إدارة الجامعة وفريق الاعتماد والقائمين بالعمل فى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتمثل هذه الخطوة، ترجمة للدعم الملموس الذى يلقاه قطاع التعليم العالى، وخاصة ما يتعلق بضمان الجودة من قبل إدارة الجامعة، وكذلك أحد ثمار التعاون البناء بين الجامعة والجانب الكورى.

وأضاف أن هذا الاعتماد الدولى، يأتى فى إطار النقلة النوعية التى تسعى الجامعة لتحقيقها خلال العام الحالى متضمنة الاعتماد الدولى وتحسين جودة الأداء، وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية نحو التطور كجامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، من خلال خطة الجامعة التنفيذية لتقديم خدمات تعليمية مميزة.

ومن جانبه، أشاد رئيس الجامعة بالتعاون المصرى الكورى داخل جامعة بنى سويف التكنولوجية، من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولى (كويكا)، وجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كورياتك)، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الكورية، وتبادل الخبرات فى مجالات التعليم التكنولوجى العالى، والتدريب المهنى، وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

جدير بالذكر أنه تم عقد عدة اجتماعات ومناقشات مع الخبراء الكوريين؛ لمناقشة الأعمال والمعايير التى تم إنجازها مؤخرا بالجامعة؛ لمنح الجامعة الاعتماد الدولى، وفقا للخطة الموضوعة لذلك، حيث تركزت قياسات الاعتماد والجودة من جانب هيئة (ABEEK) على الأهداف التعليمية، ومخرجات البرامج، والمناهج الدراسية، والطلاب، والكلية، والبيئة التعليمية وغيرها، كما تتم القياسات على مراحل تتضمن المراجعة الداخلية لعناصر المنظومة التعليمية، وتقييم الأداء ومساعدة الجامعة على التقدم للاعتماد وفقا للمعايير القياسية لجودة التعليم التكنولوجى العالى.