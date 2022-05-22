مجازاة 3 أطباء لتأخيرهم العمل بالعيادات بمستشفى قفط التعليمى بقنا (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور محمد فوزى السودة رئيس العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مستشفى قفط التعليمى بقنا، برفقة وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوحدات الهيئة لضمان حسن سير العمل داخلها.





والتقى فوزى السودة، الدكتور أشرف حسن مدير المستشفى، بالأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، حيث تضمنت الزيارة تفقد أقسام المستشفى المختلفة، والعيادات الخارجية وقسم القسطرة القلبية، متابعًا سير العمل بالعيادات الخارجية ومراجعة كشوف الحضور والانصراف وتم إحالة ثلاث أخصائيين للتحقيق لتأخيرهم العمل، كما أطلع على عمليات القسطرة التى تمت خلال الفترة الماضية.

وأشاد السودة بما يتم من إنجازه فى عمليات القسطرة القلبية للكبار والصغار، ووجه الشكر لفريق العمل بوحدة القسطرة القلبية لمجهودهم فى القضاء على قوائم الانتظار وتفعيل حملة "القسطرة طوق نجاة" على مدار الـ24 ساعة لتكون مستشفى قفط التعليمى هى المركز الوحيد على مستوى محافظة قنا المتوفر به هذه الخدمات لتؤكد بحق أنها قلب الصعيد النابض، ثم تم المرور على قسم العمليات الكبرى لمتابعة أعمال التطوير الجارية حاليا ضمن مشروعات تطوير المستشفى والتنبيه على سرعة الانتهاء منها فى أسرع وقت؛ حرصا على مصلحة المرضى، حيث تشمل أعمال التطوير قسم العمليات وزيادة غرف العمليات إلى خمس غرف، وتطوير قسم النساء والولادة، وإنشاء كشكين للولاده الطبيعية وغرفة عمليات للقسطرة وتطوير منظومة التكييف المركزى ومنظومة الإنذار المبكر والإطفاء، ثم اختتم زيارته بالمرور على قسم الحضانات، مشيدًا بحسن سير العمل بها واتباع طاقم العمل لكافة الإجراءات اللازمة.

وفى نهاية الزيارة، حرص السودة على الإشادة بكل العاملين بالمستشفى بكافة فئاتهم، والتنبيه عليهم بضرورة الاستمرار بهذا الأداء لما هو فى مصلحة المريض المصرى ليحيا بحق حياة كريمة.