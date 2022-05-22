الصحة: فيروس كورونا كشف أهمية رفع المعاناة عن كاهل شعوبنا العربية

جدة - نرمين السيد - افتتح وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب، أعمال اجتماع المكتب التنفيذى للدورة الـ57 للمجلس، والتى تعقد يومى 21 و22 مايو، فى العاصمة السويسرية «جنيف» على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الـ75.





واستهل القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، كلمته الافتتاحية بالترحيب بالحضور فى بداية أعمال دورة جديدة لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائرى؛ لاستكمال ما بدأته اجتماعات الدورة السادسة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب، متمنيا التوفيق والسداد فى تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات هامة خلالها، والتوفيق فيما سيتم مناقشته من بنود جديدة على جدول أعمال الدورة السابعة والخمسين، لتتويج الجهود الهادفة لخدمة أبناء الوطن العربى ودعم أمنهم الصحى والاجتماعى.

وأعرب الوزير عن سعادته بحضور افتتاح أعمال هذه الدورة السابعة والخمسين، التى وصفها بالحيوية لكونها تواكب انعقادا حضوريا كاملا للمرة الأولى منذ عامين لاجتماعات الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، التى تعد الذراع الأهم والأكثر فاعلية بمنظمة الصحة العالمية وهو ما سيتيح للمجموعة العربية أن تعقد لقاءات متعددة مع وزراء الصحة من دول عدة، ستنعكس بالضرورة على مصلحة وخدمة الأوطان والشعوب العربية.

وأكد على استمرار الدعم الكامل للجمهورية الجزائرية الشقيقة فى رئاسة الدورة السابعة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب والتى يندرج فى جدول أعمالها عدة موضوعات ذات أهمية بالغة، تحتاج إلى التكاتف والتنسيق الدائم بين الجميع لإنجازها، متطلعا لأن يأتى هذا التنسيق ثنائيا أو بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب التى تؤدى دورها المنوطة بها على أكمل وجه.

ونوه إلى إدراج 8 بنود وموضوعات على جدول أعمال الدورة الحالية، مؤكدا أن هذه الموضوعات تشمل قضايا وبنود محل اهتمام مشترك للجميع، معربا عن أمله فى الوصول لتوافق ومقاربة بشأنها، تمهيدا لعرضها على مجلس وزراء الصحة العرب.

وشدد الوزير على أن الظروف الدقيقة والعصيبة التى مر بها العالم لمدة عامين جراء تفشى جائحة كورونا، زادت من المعاناة التى واكبتها ظروفا استثنائية صحية واقتصادية واجتماعية، ألقت بظلالها على الشعوب العربية، ما يفرض على الجميع عدم ادخار أى جهد فى رفع تلك الأضرار والمعاناة عن كاهلهم، خاصة مع استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية والمعيشية فى عدد من الدول العربية الشقيقة التى تشهد صراعات أو حروب.

واختتم القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، كلمته بتوجيه الشكر للسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، على الدور الحيوى الذى تقوم به فى تنسيق وتنظيم أعمال مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذى ليخرج بشكل مشرف، كما تقدم بالشكر للأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب لما يبذلونه من مجهودات حثيثة فى إعداد وتنظيم دورات مجلس وزراء الصحة العرب وخروجه بالصورة اللائقة التى طالما عهدناه عليه.