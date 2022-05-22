عاجل- الحكومة: لا صحة لإلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة بعينها

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين. وشددت على أن عملية تحديث بيانات البطاقة التموينية لا تشترط تسجيل رقم هاتف محمول تابع لشركة بعينها، بل تتيح التسجيل لكافة أرقام الهواتف التابعة لأى شركة محمول عاملة فى مصر شرط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة فى البطاقة المراد تحديث بياناتها، مُشيرةً إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 يونيو 2022، وذلك بهدف منع التكدس أمام مكاتب المواطنين. وفى سياق متصل، يمكن للمواطنين الراغبين فى تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 التوجه لأقرب مكتب تموينى لتحديث بيانات بطاقة التموين، أو من خلال موقع دعم مصر.

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