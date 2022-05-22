بالخطوات.. كيفية الحصول على أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة 2022

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس واسم اللجنة على موقع الوزارة إلكترونيا من خلال البريد الموحد، كما يستطيع الطالب الحصول على رقم الجلوس من المدرسة التابع لها، موضحة أنه من المقرر أن تعلن أرقام الجلوس خلال الأيام المقبلة.
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 20 يونيو المقبل فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، وفى المواد الدراسية الأساسية 26 يونيو المقبل وتستمر حتى 21 يوليو 2022.
ويؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
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