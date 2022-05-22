محافظ سوهاج: الانتهاء من تبطين 75 ترعة بإجمالى 337 كيلومترا

جدة - نرمين السيد - قال محافظ سوهاج طارق الفقى إنه تم الانتهاء من تبطين 75 ترعة من إجمالى الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة ضمن أعمال المشروع القومى لتبطين الترع بطول 337 كيلو و100 متر، والذى يستهدف 215 ترعة بالمحافظة بإجمالى أطوال تبلغ 638 كيلو و107 أمتار، وبتكلفة مليارين و64 مليون جنيه .





وأوضح المحافظ - فى تصريح، اليوم الأحد - أن المشروع القومى لتبطين الترع الذى يجرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة الرى يهدف إلى ترشيد الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الرى، لافتاً إلى أنه تم العمل فى 185 ترعة بالمحافظة بإجمالى أطوال نحو 541 كيلو مترا وبتكلفة إجمالية 1.724 مليار جنيه. وأشار إلى أنه يجرى العمل فى 110 ترع آخرى بنسبة تنفيذ بلغت 62.3%، ويجرى طرح 30 ترعة أخرى لتبطينها، بإجمالى أطوال 97.713 كيلومتر بتكلفة 342.83 مليون جنيه، موجها بأهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية فى التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها. وأكد أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.

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