المالية: القيادة السياسية تهتم بسرعة تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رسالة شكر لأوائل الشركات التى انضمت للتشغيل التجريبى لمنظومة الإيصال الإلكترونى، وبالأخص الشركات التى أرسلت إيصالات تجريبية على المنظومة قبل الميعاد المحدد.





ووصف وزير المالية هذه الشركات بشركاء النجاح، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بإجراءات الوزارة لتسريع وتيرة ميكنة مصلحة الضرائب المصرية، وتطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبى.

وأشار وزير المالية إلى أن التحول الرقمى يفرض حاليا تحديات شديدة لمواكبة التطورات العالمية الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد، موضحا أن منظومة الإيصال الإلكترونى ستساعد على إحكام المجتمع الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبى حيث أنها تعد امتداد لمنظومة الفاتورة الالكترونية.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الإيصال الإلكترونى هى أحد مشروعات ميكنة وتطوير المصلحة، والتى أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن انطلاق التشغيل التجريبى لها بدءا من 15 أبريل 2022، لافتا إلى أن هذا يأتى فى إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى، موضحا أن من أهم المميزات التى تحققها مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة هى استفادة الشركات المشاركة من الدعم الفنى الكامل الذى تقدمه مصلحة الضرائب المصرية لها، وكذلك إستفادة المصلحة من المقترحات التى تقدمها الشركات للوصول بمنظومة الإيصال الإلكترونى إلى الوجه الأكمل.

وأضاف عبد القادر أنه بيتم عقد العديد من ورش العمل عبر تقنية الفيديو كونفراس للعديد من الشركات، موضحا أنه تم خلال هذه الورش الإجابة عن كافة الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت من قبل الشركات، وهناك حرص من مصلحة الضرائب بالتواصل مع الشركات التى قامت بالاشتراك فى مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة الإيصال الإلكترونى بشكل مستمر وتقوم بالعمل على حل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات لاستكمال خطوات التكامل، واستكمال اختبارات التكامل مع المنظومة.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن مرحلة التشغيل التجريبى تسير على قدم وساق من أجل التحقق من كافة إجراءات المنظومة، واستكمال اختبارات التكامل معها، حيث أنهت عدد من الشركات إجراءات التكامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى بل وقامت بإرسال إيصالات تجريبية بالفعل على منظومة الإيصال الإلكترونى، وهناك العديد من الشركات تقوم حاليا باستكمال الإجراءات اللازمة لهذا التكامل.