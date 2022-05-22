إدارة الموسيقات العسكرية تحتفل بتخريج دفعة جديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - احتفلت إدارة الموسيقات العسكرية بانتهاء الدورة التدريبية لعدد من الدارسين بالمعهد العالى للموسيقى العربية والمعهد العالى للموسيقى الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، حيث بدأت الاحتفالية بفيلم تسجيلى قصير عن إدارة الموسيقات العسكرية والدورة التدريبية التى تم تنظيمها.





وألقى العميد وائل الدسوقى مدير إدارة الموسيقات العسكرية كلمة هنأ فيها الدارسين بانتهاء الدورة التدريبية بأكاديمية الفنون، مشيرًا إلى حرص إدارة الموسيقات العسكرية على التعاون المثمر والبناء مع أكاديمية الفنون من أجل إعداد كوادر مؤهلة على أعلى الدرجات العلمية فى الموسيقى العربية. وألقت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون كلمة أعربت فيها عن سعادتها بتخريج دفعة جديدة من الموسيقيين للقوات المسلحة، مؤكدة استعداد الأكاديمية لتقديم كافة أوجة الدعم والتعاون لهيئات وإدارات القوات المسلحة. تضمنت الاحتفالية تكريم عدد من المتميزين وتبادل الدروع، واختتم بالعزف الفردى لخريجين الكونسرفتوار والعزف الفردى لخريجين الموسيقى العربية بمصاحبة الفرقة الوترية والفرقة السيمفونية بإدارة الموسيقات العسكرية.

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