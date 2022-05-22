الرعاية الصحية: وفد من «جايكا» يزور منشآت الهيئة فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - وفى ختام الزيارة، أكد الوفد على أهمية التعاون بين جايكا وهيئتى الرعاية الصحية والتأمين الشامل، للوصول إلى الإدارة المثلى للمطالبات مما يسهم فى تحسين دعم وتقديم الخدمات الصحية وفق الاحتياجات المطلوبة، مؤكدا على دور الهيئة العامة للرعاية الصحية المباشر كذراع الدولة الرئيسى فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وشمل الوفد المشارك من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى كل من:-

▪ توبى ماكوتو "مستشار الصحة بمكتب جايكا الرئيسى باليابان"

▪️ يوسا "مستشار فنى بمكتب جايكا الرئيسى باليابان"

▪ تانيجوتشى هوريكو "خبير صياغة المشروعات بمكتب جايكا مصر"

▪ موتشيدا كيجى "خبير سياسات التأمين الصحى بجايكا"

▪ تسودا كاناكو "خبير ومنسق الشراكة من أجل التغطية الصحية الشاملة".

▪️ محمد حسن "مدير برامج بمكتب جايكا مصر"

▪️ شيماء كامل، مدير أول مشروعات.

وكان فى استقبال الوفد ومرافقته أثناء الزيارة عدد من قيادات ممثلى هيئتى الرعاية الصحية والتأمين الصحى الشامل بالأقصر، وهم:-

▪️ محمود مسعد "نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر"

▪️ نشوى الكوردى "عضو فريق المتابعة لمكتب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ومنسق حاضنة الأبحاث بالأقصر".

▪️ زينب مصطفى "عضو فريق المتابعة بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر"

▪️ أحمد حماد "مدير إدارة الرعاية الأولية بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر".

▪️ محمد راشد "عضو إدارة المطالبات فرع الأقصر".

▪️ محمود أحمد عبدالوهاب "مدير فرع هيئة التأمين الصحى الشامل بالأقصر".

▪️ شريف الشريف "مدير الإدارة المركزية لرضاء المستفدين بهيئة التأمين الصحى الشامل بالأقصر"