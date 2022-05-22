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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /699186/النائب-هشام-هلال-تعديلات-غسل-الأموال-الجديدة-تدعم-إنضمام-مصر-لمنظمة-العمل-المالى

قدم النائب هشام هلال، عضو مجلي النواب، الشكر للجنة التشريعية علي إعدادها التقرير الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، معلنا موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون وذلك في ضوء التعديلات التي أدخلتها اللجنة لتحصين القانون من عدم الدستورية.

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تعديلات غسل الأموال

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لنظر مشروع قانون تعديلات غسل الأموال.

وأضاف هلال: أن التعديلات المعروضة علي قانون غسل الأموال سوف تحد بطريقة مباشرة من ارتكاب الجرائم الخطرة التي تؤثر علي الاقتصاد الوطني للدولة، كما أن تلك التعديلات تأتي في إطار تنفيذ مصر للإلتزامات الدولية ، وذلك في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، لافتا أن تعديلات غسل الأموال تدعم موقف مصر للإنضمام لمجوعة العمل المالي.

ومن جانبها، أكدت اللجنة التشريعية، أن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 جاء متفقاً مع أحكام الدستور.

وأشارت إلي أن تلك الجرائم تؤثر على الاقتصاد الوطني للدولة، حيث إن من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي. كما أن تلك الجرائم تؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية، كما أن هناك العديد من الدول قد انتهجت نفس النهج للحد من تلك الجرائم الخطرة.

كما أن مشروع القانون المعروض جاء مراعاةً للمتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية للدولة، ولتفويت الفرصة على الجناة من استفادتهم من تلك الأموال غير المشروعة، مما يسهم في الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم، في إطار حركة التداول المشروع