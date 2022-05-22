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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /699183/ياسر-قورة-يثمن-لقاء-رئيس-الوزراء-واتحاد-الصناعات--ويؤكد-توافق-الرؤى-حول-دعم-الصناعة-المصرية

ثمن المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو لجنة الحوار الوطني، لقاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والذي جاء بشأن تناول سبل دعم الصناعة المصرية.

دوت الخليج

عضو الحوار الوطنى بحزب الوفد يثمن لقاء رئيس الوزراء واتحاد الصناعات ويؤكد توافق الرؤى حول دعم الصناعة المصرية

وصرح المهندس ياسر قورة، أن ما طرحناه على حزب الوفد لإدراجه بورقة عمل الحوار الوطني يتوافق وما اقترحه رئيس اتحاد الصناعات على دولة رئيس الوزراء، حيث شملت الرؤية الوفدية ذات المنظور ورفع تحت شعار: تسهيل . . دعم . . إنتاج . . . تشغيل . . . تصدير.

وأكمل عضو الهيئة العليا للوفد... لقد طالبنا بورقة الحوار الوطني المعروضة على حزب الوفد الان، أن تعلن الحكومة عن إستراتيجية واضحة للفترة القادمة تتضمن آليات التعامل مع الأزمة الاقتصادية والحلول المقترحة.

وقد طالبنا أيضا بدعم الصناعة المصرية من خلال تقديم التسهيلات على الأراضي وتبسيط الإجراءات الخاصة بالأراضي أو إنشاء المصانع أو إقامة الاستثمارات الصناعية، لن تستطيع الصناعة أن تتعافى وبالتالي سيتأثر الوضع الاقتصادي أكثر مما هو عليه.

وأكمل عضو لجنة الحوار الوطنى أن رؤية اتحاد الصناعات التى وافق عليها دولة رئيس الوزراء توافقت ورؤيتنا بشأن وضع جميع التسهيلات أمام المستثمرين من تبسيط الإجراءات الخاصة بالشركات إلي تخفيض قيمة الأراضي الصناعية إلي تخفيض الضرائب ووضع حوافز استثمار لتشجيع الصناعة الوطنية لزيادة الصادرات و خفض الواردات و فتح فرص عمل و خفض الطلب علي العملة الأجنبية و زيادة الناتج القومي.

واكمل قورة... على الحكومة إعطاء الأراضي مجانا على أن يقسط ثمنها على خمس سنوات، كما طالبنا بالإعفاء من ديون الكهرباء والغاز ودعم موارد الصناعة حتي تتعافى الصناعة المصرية. ووجه المهندس، ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو لجنة الحوار الوطني، الشكر والتقدير للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لتلبية مطالبنا لدعم الصناعة المصرية، بما يصب فى صالح مصرنا الحبيبة