انت الان تتابع تفاصيل خبر "لو رديت هبقى بدلها أهمية وكله عارف انها كدابة"..تعليق إلهام شاهين على أزمتها مع غادة ابراهيم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /699173/لو-رديت-هبقى-بدلها-أهمية-وكله-عارف-انها-كدابةتعليق-إلهام-شاهين-على-أزمتها-مع-غادة-ابراهيم

علقت الفنانة إلهام شاهين على أزمتها مع الفنانة غادة إبراهيم مؤكدة أنه ترفض التعليق على تلك الأمور لعدم إعطاء الأخيرة أهمية زائدة عن حدها، مؤكدة أنها تبحث عن الشهرة والتريندات.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أول تعليق من إلهام شاهين على أزمة غادة ابراهيم

قالت إلهام شاهين في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: “لو رديت عليها يبقى بديها أهمية كبيرة جدا اللي هي نفسها فيها، أنا لا شوفتها ولا شوفت الاوتوبيس وحصل اللي حصل، طب أما أرد عليها وأتكلم هي عايزة الشهرة وأنا مش عارفة عملت كدة ليه أنا لا لية علاقة بيها ولا شوفتها هي عايزة التريند ولفت النظر حتى لو هي غلطانة”.

وتابعت: “التجاهل التام هو ده الصح، كل الناس عرفت انها كدابة كل الناس قالت اني مركب باصات وركب مع ليلى علوي، فلو كنت موجودة كان زماني مليانة كاميرات واتصورت كذا صورة، وكدة فعلا اي حمار عايز يتشهر يعمل كدة وهنبقى بنديله الشهرة اللي هو عايزها”.

إحالة غادة ابراهيم للتحقيق

وكانت قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرار بوقف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها للتحقيق بسبب ما بدر منها من إساءة في جنازة الفنان الراحل سمير صبري التي أقيمت اليوم السبت في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، فقالت: “قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف السيدة غادة إبراهيم عن العمل، وتحويلها إلى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات”.

أزمة غادة ابراهيم مع إلهام شاهين

هذا وصرحت غادة ابراهيم في وقت سابق بما حدث معها في جنازة سمير صبري، فالت: “واحدة متعرفش ربنا قالوا الفنانين هيركبوا الباص وراء الجثمان أنا إسكندرانية ومعايا عربيتي بس قولت نروح كلنا سوا، أول ما جيت أركب قالت الباص اكتمل خلاص ومفيش حد يركب، إلهام بنت سعاد… إلهام شلبي، الله ينتقم منها هي وإلهام بنت عفاف”، وتقصد بـ إلهام شلبي الإعلامية بوسي شلبي، وإلهام بنت عفاف وهي الفنانة إلهام شاهين.