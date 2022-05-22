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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /699172/النواب-يضم-5-طلبات-مناقشة-عامة-جديدة-لجلسة-البرلمان-غدا-بحضور-وزيرة-الصناعة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى في المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

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ضم 5 طلبات مناقشة عامة جديدة لجلسة البرلمان غدا

كما قرر المجلس، ضم 5 طلبات لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من النواب إلى الطلبات المقرر مناقشتها في جلسة الغد بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وجاءت هذه الطلبات على النحو التالي:

1. العضو علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال لتعزيز الصناعات الوطنية.

2. العضو علاء عابد وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الهوية الرقمية وزيادة الوعي المجتمعي للاستخدام الآمن للإنترنت.

3. العضو علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات بمصر.

4. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية.

5. العضو عاطف المغاوري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي.