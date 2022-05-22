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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /699171/اتصالات-مصر-تكشف-تفاصيل-باقات-منجز-الداتا-بالأسعار

ينشر دوت الخليج تفاصيل باقات منجز الداتا بالأسعار من اتصالات مصر الخاصة بالإنترنت فهي تدخل ضمن باقات اتصالات مصر الشهرية نت، وتتيح Etisalat hotspot والصلاحية تتراوح من شهر لـ 6 شهور حسب قيمة باقات منجز من اتصالات مصر.

باقات منجز الداتا من اتصالات إليكم تفاصيل باقات منجز الداتا من اتصالات مصر على النحو التالي: باقة منجز 30 جنيه - سعة الباقة: 1800 ميجابايت. - صلاحية الباقة: شهر. - باقة اتصالات هوت سبوت المجانية: 500 ميجابايت. - تكلفة الباقة: 30 جنيه. - كود الإشتراك: #130*. - أو أرسل رسالة لرقم 131 بها رقم1. باقة منجز 45 جنيه - سعة الباقة: 2500 ميجابايت. - صلاحية الباقة: شهر. - باقة اتصالات هوت سبوت المجانية: 500 ميجابايت. - تكلفة الباقة: 45 جنيه. - كود الإشتراك: #130*. - أو أرسل رسالة لرقم 753 بها رقم1. باقة منجز 60 جنيه - سعة الباقة: 3500 ميجابايت. - صلاحية الباقة: 3 شهور. - باقة اتصالات هوت سبوت المجانية: 1.5 جيجابايت. - تكلفة الباقة: 60 جنيه. - كود الإشتراك: #130*. - أو أرسل رسالة لرقم 132 بها رقم1. باقة منجز 100 جنيه - سعة الباقة: 8000 ميجابايت. - صلاحية الباقة: 3 شهور. - باقة اتصالات هوت سبوت المجانية: 4 جيجابايت. - تكلفة الباقة: 100 جنيه. - كود الإشتراك: #130*. - أو أرسل رسالة لرقم 133 بها رقم1. - سعة الباقة: 14000 ميجابايت. - صلاحية الباقة: 3 شهور. - باقة اتصالات هوت سبوت المجانية: 4 جيجابايت. - تكلفة الباقة: 150 جنيه. - كود الإشتراك: #130*. - أو أرسل رسالة لرقم 134 بها رقم1. باقة منجز 250 جنيه - سعة الباقة: 25000 ميجابايت. - صلاحية الباقة: 3 شهور. - باقة اتصالات هوت سبوت المجانية: 7 جيجابايت. - تكلفة الباقة: 250 جنيه. - كود الإشتراك: #130*. - أو أرسل رسالة لرقم 137 بها رقم1. باقة منجز 400 جنيه - سعة الباقة: 45000 ميجابايت. - صلاحية الباقة: 3 شهور. - باقة اتصالات هوت سبوت المجانية: 7 جيجابايت. - تكلفة الباقة: 400 جنيه. - كود الإشتراك: #130*. - أو أرسل رسالة لرقم 754 بها رقم1. باقة منجز 600 جنيه - سعة الباقة: 72000 ميجابايت. - صلاحية الباقة: 6 شهور. - باقة اتصالات هوت سبوت المجانية: 7 جيجابايت. - تكلفة الباقة: 600 جنيه. - كود الإشتراك: #130*. - أو أرسل رسالة لرقم 863 بها رقم1.

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