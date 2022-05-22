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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /699167/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-داخل-شقة-سكنية-بالمنيب

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل داخل شقة سكنية فى منطقة المنيب بمحافظة الجيزة، دون وقوع إصابات.

دوت الخليج

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة على الحريق وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل شقة سكنية بالمنيب

واشترطت إدارة الحماية المدنية، مجموعة من الإرشادات للوقاية من الحرائق ومنها:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.