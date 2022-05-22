انت الان تتابع تفاصيل خبر رشا اسحق لـ دوت الخليج: مشروع مستقبل مصر يؤكد أن الدولة تمضي قدما لدفع قاطرة التنمية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /699166/رشا-اسحق-لـ-تحيا-مصر-مشروع-مستقبل-مصر-يؤكد-أن-الدولة-تمضي-قدما-لدفع-قاطرة-التنمية

اشادت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع مستقبل مصر الزراعي بالدلتا، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر تدشين للجمهورية الجديدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاساسية، خاصة في ظل التغيرات الاقليمية و العالمية التي يشهدها العالم في الاونة الاخيرة،

دوت الخليج

رشا اسحق لـ دوت الخليج: مشروع مستقبل مصر يؤكد أن الدولة تمضي قدما لدفع قاطرة التنمية

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن نهضة مصر تعتمد بشكل كبير و اساسي علي تقليل عملية الاستيراد من مختلف السلع و المحاصيل الاستراتيجية، و توفير العملة الصعبة، لافتة إلى أن تحرك الدولة في مسار مشروع مستقبل مصر، و توشكي و غيرها من مشاريع القطاع الزراعي و المستهدف منها تقليل نسبة العجز بين الانتاج و الاستهلاك للشعب المصري، مضيفة” مصر تمضي قدما للنهوض بالوطن و دفع قاطرة التنمية و تنفيذ الاستراتيجيات و الخطط المعنية لتنمية البلاد لتحقيق الخير و الرخاء و السلام علي ارض مصرنا الحبيبة .

وثمنت عضو الشيوخ، توجيه الرئيس السيسي للحكومة باستيراد رؤوس ماشية من اجود الانواع لتعطي انتاجية مضاعفة من اللحوم، مما ساهم فى تحقيق ٦٠ % من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، إضافة إلى زيادة انشاء اسواق نصف الجملة بمساحات متفاوتة باستغلال الاراضي المتاحة بالمحافظات بنظام حق الانتفاع لزيادة حجم المعروض من السلع لضبط اسعار السوق و السيطرة عليها و استقرارها .

وأوضحت أن مشروع مستقبل مصر هو قاطرة مصر الزراعية و باكورة مشروع الدلتا الجديدة حيث ان المساحة المستهدف اصلاحها مليون و خمسون الف فدان من اجمالي مساحة الدلتا الجديدة ٢.٢ مليون فدان . نحن نطالب بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين و توفير كافة الاسمدة و المبيدات باسعار مناسبة .