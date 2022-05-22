انت الان تتابع تفاصيل خبر غدا.. التحقيق مع غادة إبراهيم في واقعة اساءة الفنانين بجنازة سمير صبري حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /699162/غدا-التحقيق-مع-غادة-إبراهيم-في-واقعة-اساءة-الفنانين-بجنازة-سمير-صبري

تستعد الفنانة غادة ابراهيم للتحقيق معها في نقابة المهن التمثيلية بقرار صادر من نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي بعدما قامت بإساءة الفنانة إلهام شاهين والفنانة بوسي شلبي في جنازة الفنان سمير صبري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد التحقيق مع غادة ابراهيم

وكشفت غادة ابراهيم في تصريح خاص لموقع دوت الخليج أن موعد التحقيق معها غدا الاثنين في تمام الساعة الثامنة، مؤكدة أنها تتحدث في الفترة الحالية مع المحامي الخاص بها وتجهز الأوراق اللازمة للتحقيق.

إحالة غادة ابراهيم للتحقيق

وكانت قد ُصدرت نقابة المهن التمثيلية قرار بوقف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها للتحقيق بسبب ما بدر منها من إساءة في جنازة الفنان الراحل سمير صبري التي أقيمت اليوم السبت في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، فقالت: “قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف السيدة غادة إبراهيم عن العمل، وتحويلها إلى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات”.

أزمة غادة ابراهيم وإلهام شاهين

يشار أن أزمة غادة إبراهيم جاءت عقب انتهاء صلاة الجنازة وذلك بالساحة الأمامية لمسجد الشرطة في منطقة السادس من أكتوبر، وقالت في تصريحات صحفية لها هناك فنانتين منعتاها من الصعود للأتوبيس المخصص لنقل الفنانين لمكان دفن جثمان الفنان الراحل سمير صبري، في محافظة الإسكندرية.

وظهرت في أكثر من فيديو تقول بانفعال شديد: “قالو لي الأتوبيس مُخصص لناس معينة، واكتمل خلاص، وقفلوا في وشي الباب، ليه بجد يعملوا كده ليه؟، ربنا بياخد الناس الطيبة الخلوقة ويسيبوا الأشرار على الأرض، حتى كمان في الدفن فيه منع، حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأضافت: “واحدة متعرفش ربنا قالوا الفنانين هيركبوا الباص وراء الجثمان أنا إسكندرانية ومعايا عربيتي بس قولت نروح كلنا سوا، أول ما جيت أركب قالت الباص اكتمل خلاص ومفيش حد يركب، إلهام بنت سعاد… إلهام شلبي، الله ينتقم منها هي وإلهام بنت عفاف”، وتقصد بـ إلهام شلبي الإعلامية بوسي شلبي، وإلهام بنت عفاف وهي الفنانة إلهام شاهين.