انت الان تتابع تفاصيل خبر مايسة عطوة: «مستقبل مصر» يغطى احتياجات السوق المحلى ويعزز من الصادرات الزراعية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /699161/مايسة-عطوة-مستقبل-مصر-يغطى-احتياجات-السوق-المحلى-ويعزز-من-الصادرات-الزراعية

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، قيام الرئيس السيسي بافتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي، وقبله بأسابيع قليلة كان متواجدًا بمشروع توشكى مما يشكل اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية.

دوت الخليج

وأضافت عطوة، أن التوسع في المشروعات الزراعية وافتتاح مثل هذه المشاريع الضخمة كمستقبل مصر الزراعي، تقلل فاتورة الاستيراد من الخارج، كما تعمل على توفير احتياجات المواطنين من الغذاء.

مايسة عطوة: مستقبل مصر يغطى احتياجات السوق المحلى ويعزز من الصادرات الزراعية

وأكملت عضو مجلس النواب، أن المشروع متعدد المحاور والأهداف فإنه قائم على أحدث الأساليب الزراعية والري بالطرق الحديثة مما يساهم في ترشيد استخدام المياه، ويسهم بصورة ضخمة في زيادة الإنتاجية للسلع الهامة،إضافة للتكامل الذي سيكون مع المنطقة الصناعية في ضوء وجود بنية تحتية قوية.

وأردفت مايسة عطوة عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يغطى احتياجات السوق المحلى ويعزز من الصادرات الزراعية والتي حققت انتعاشة كبيرة خلال السنوات الماضية، حتى تخطت عائداتها 3 مليار دولار سنويا، ويؤكد قدرة مصر على تأمين احتياجاتها وتحقيق الأمن ط الغذائي والتنمية المستدامة في قطاع الزراعة حيث تصل مساحته إلى مليون و٥٠ ألف فدان لزراعة مختلف المحاصيل.