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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /699160/النائب-علاء-عبدالنبي-المشروعات-القومية-ليست-رفاهية-و-مستقبل-مصر-يحافظ-علي-الأمن-الغداني

قال النائب علاء عبدالنبي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن القطاع الزراعي يشهد نهضه حقيقية بفضل الخطط الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دوت الخليج

النائب علاء عبدالنبي : المشروعات القومية ليست رفاهية و «مستقبل مصر» يحافظ علي الأمن الغداني

وأكد عبدالنبي، في بيان صحفي اليوم، أن مشروع " مستقبل مصر" من أهم مشروعات خطة الدولة للتوسع الأفقى ضمن المشروع العملاق " الدلتا الجديدة" الذى يستهدف استصلاح 2.2 مليون فدان، إضافة إلى مشروع شرق العوينات "توشكى الخير" بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروعات أخرى بالمنيا والفيوم والفرافرة بمساحة 650 ألف فدان، وجميعها مشروعات تستهدف تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والحاصلات الزراعية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التى يشهدها العالم حالي وهو يحقق هدف قومي .

وأوضح أن المشروعات القوميه الوطنيه ليست للرفاهية، ولانمتلك رفاهية الوقت وعازمين علي المضي في دعم المشروعات الوطنيه ، وخلف القيادة السياسية والدولية المصريه في مساعيها في بناء دولة عصريه حديثه يسودها الاستقرار السياسي والامني والإقتصادي .

وشدد علي أن المشروعات القومية ستساهم في توفير فرص عمل جديدة و عديدة وتخفيض معدلات البطالة وتوفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمر سواء المصري أو الاجنبي، مشيرًا إلى أن المشروعات ليست أهدافها اقتصادية فقط ولكن متعلقة بتحقيق الامن القومي وتحقيق مستوى معيشة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد أمس السبت افتتاح مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة.