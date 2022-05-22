انت الان تتابع تفاصيل خبر قرض مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان فى مناقشات إسكان النواب اليوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /699124/قرض--مشروع-معالجة-مياه-الصرف-الصحي-بحلوان-فى-مناقشات-إسكان-النواب-اليوم

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب،برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعًا اليوم ، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الموقع بتاريخي 4/1/2022 و5/1/2022، مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.

دوت الخليج إسكان النواب تناقش اليوم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2022 كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها مشروعا قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، وذلك للجهات التالية: -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. -ديوان عام المجتمعات العمرانية الجديدة. -ديوان عام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرض مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان فى مناقشات إسكان النواب اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.