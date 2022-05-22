القوى العاملة: تسوية أوضاع المخالفين لنظام الإقامة الراغبين مغادرة لبنان حتى نهاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 11:23 صباحاً - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان يفيد بأن المديرية العامة للأمن العام اللبناني أصدرت تعليمات خاصة بأوضاع الرعايا العرب والأجانب المقيمين في لبنان ونظام الكفالة، تعلن فيها عن البدء بتسوية أوضاع المخالفين لنظام الإقامة الراغبين بالمغادرة اعتبارا من تاريخه ولغاية 31 ديسمبر 2022.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: التعليمات تقضي إلى جانب إمكانية التقدم بمهلة للسفر لدى دائرة العلاقات العامة، أو المراكز الإقليمية، يسمح بمغادرة الرعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة مهما بلغت مدة مخالفتهم عبر الدوائر والمراكز الحدودية، بعد إجراء تسوية وضع لهم لدى هذه الدوائر والمراكز واستيفاء الرسوم المتوجبة عليهم لغاية تاريخ مغادرتهم، شرط حياتهم الإقامة الأصلية، يضاف إليها إجازة عمل أو براءة ذمة صالحة صادرة عن وزارة العمل، فيما خص حاملي إقامات العمل، باستثناء الرعايا المصريين المعفيين من موجب تقديم هذا المستند.

وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير من شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي، إلي أنه بالنسبة لحاملي الإقامات المجانية (مجاملة، سنوية دون رسوم مهما كان نوعها...) فيسمح لهم بالمغادرة مجانا عبر الدوائر الحدودية مهما كانت مدة المخالفة شرط حيازة الإقامة الأصلية.

ويستمر العمل بالتعليمات المعمول بها مسبقا فيما خص الرعايا السوريين، والفلسطينيين اللاجئين فى سوريا، وتقبل طلبات نقل الكفالة للرعايا العرب والاجانب مهما بلغ عدد التنازلات السابقة، حتى لو انتهت مهلة الخمسة عشر يوما على تنظيم التنازل والعهد.