انتظام امتحانات النقل الثانوى الأزهرى بشمال سيناء بدون شكوى

جدة - نرمين السيد - أكد مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب محمد عبد العظيم عطية، انتظام امتحانات نهاية العام الدراسى للنقل الثانوى بقسميه الأدبى والعلمى بمعاهد شمال سيناء الأزهرية بدون شكوى، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المنطقة لم تتلق أى إخطارات أو شكاوى.





وأضاف مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية - خلال تفقده أعمال الامتحانات ببعض المعاهد اليوم الأحد - أن الامتحانات تجرى فى مادتى التفسير وعلومه، والفيزياء (لمدة ساعتين لكل مادة) بالنسبة للصف الأول علمى، وفى مادتى: التفسير وعلومه، والتاريخ (لمدة ساعتين لكل مادة) بالنسبة للصف الأول أدبى، كما تجرى فى مادتى الأدب والنصوص والمطالعة، والأحياء (لمدة ساعتين لكل مادة) بالنسبة للصف الثانى علمى، وفى مادتى الأدب والنصوص والمطالعة، والتاريخ بالنسبة للصف الثانى أدبى. وأشار إلى أن الامتحانات تتم بشكل منظم، وأنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل المعاهد واللجان، وأن الإدارات التعليمية وموجهى العموم يشرفون بشكل مباشر على الامتحانات ووضع الأسئلة واصفا إياها بأنها فى مستوى الطالب المتوسط.

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