وكالات الأنباء الإيطالية عن تعيين بسام راضى سفيرا بروما: من العيار الثقيل

جدة - نرمين السيد - حوارات مع محللين سياسيين إيطاليين أجرتها الصحيفة خلال اليومين الماضيين بشأن مغزى اختيار المتحدث الرسمى بسام راضى كسفير فى روما، حيث أوضح خبراء مركز الدراسات الدولية الإيطالى CESI أن اختيار شخصية دبلوماسية من العيار الثقيل مثل بسام راضى القريب جدًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى ليس محض صدفة أو إجراء روتينى، فإن حقيقة إرسال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يعنى بكل تأكيد أن مصر اهتمت باختيار شخصية دبلوماسية رفيعة المستوى ليتم إرسالها إلى عاصمة من الواضح أن لها أهمية كبيرة بالنسبة للرئيس السيسى.

كما أوضحت وكالات الإنباء الإيطالية، أن السفير بسام راضى، لديه مسيرة مهنية طويلة كدبلوماسى محترف معروف عنه من لغة حديثه وتصريحاته أنه شديد الاتزان والحنكة الدبلوماسية والسياسية، ولما لا وهو أحد أعضاء دائرة المسؤولين القريبة جدًا من الرئيس السيسى، وهو ما يشير إلى استثمار مصر فى تعيين أهم سفير لديها لمنصب مهم، آخذا فى الاعتبار التوترات الدبلوماسية الماضية بين البلدين الناجمة عن قضية الباحث جوليو ريجينى، لذلك فإن إرسال سفير من طراز راضى، الذى يجب الموافقة عليه من إيطاليا، يمكن أن ينهى حالة الجمود فى العلاقات المصرية الإيطالية ويساهم فى مسار التطبيع، لكنها تظل مشروطة بقضية ريجينى، هذا الحدث المأساوى الذى فرق البلدين.

ويشير المحللون إلى أنه فى النهاية "فإن الجانب الإيطالى لديه بكل تأكيد مصلحة فى وجود شخص موثوق به ومؤثر ونافذ مثل السفير بسام راضى الذى على صلة مباشرة بالرئاسة المصرية".